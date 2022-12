Le Canap : vu dans “Le meilleur pâtissier’, le regard Al Pacino dans Scarface de Cyril Lignac

Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a regardé la finale du “Meilleur pâtissier”. Au programme : beaucoup de sucre, l’accent du sud et des célébrités en gâteau. C’est notre épreuve préférée : les candidats doivent représenter leur idole en gâteau. On a pu voir Albert Einstein, Marilyn Monroe et Michael Jackson. Et si Cyril Lignac est d’humeur blagueuse, il ne rigole plus du tout lorsqu’il goûte les gâteaux : il lance son regard “Scarface” qui fait très peur aux candidats.