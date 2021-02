En savoir plus sur Yann Barthes

Encore une grosse semaine chez les Foufous de l’Assemblée : on en a vu beaucoup plus concentrés sur leur téléphone ou sur le journal que sur les débats à un mètre d’eux, on a vu aussi beaucoup de coups de gueule pas très honnêtes et un imitateur de Nicolas Sarkozy qui n’a rien à envier à Gérald Dahan. Tout ça résumé dans le Canap d’Etienne Carbonnier.