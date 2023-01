Le Canap : vu dans Secrets d'Histoire, les magnifiques sorties de champs de Stéphane Bern

Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé la célèbre émission de France 3 “Secrets d’histoire” présentée par un Stéphane Bern en pleine forme. Filmé de plus en plus loin, le présentateur nous a offert de très belles sorties de champs. Au programme : de vraies intonations d’historiens, des très fines moustaches et le Tinder du 19ème siècle au temps de Pedro II, l’empereur du Brésil.