Le Canap : vu dans "Sous les jupons de l’Histoire", du gore, du gore et encore du gore

Ce mardi dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe les programmations « Histoire » à la télévision. On commence avec l’inimitable Stéphane Bern et son « Secrets d’Histoire » avant de passer à sa version un peu plus « olé-olé », l’émission « Sous les jupons de l’Histoire » présentée par Christine Bravo.