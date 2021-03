Le Canap : vu dans The Voice, la meilleure façon de faire pleurer les candidats

Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe le dernier épisode de The Voice, avec encore beaucoup plus de glottes qu’on ne voulait en voir, des beaux moments d’émotions, un Marc Lavoine qui ne sait toujours pas comment fonctionnent des lunettes, un Florent Pagny toujours sans t-shirt sous sa veste en crotale et un sosie de Céline Dion qui n'a pas convaincu Vianney.