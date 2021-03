Le Canap : vu dans The Voice, le type qui a trouvé la technique pour faire se retourner tout le jury

Ce lundi dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe le dernier numéro de The Voice. Encore une émission avec beaucoup trop de glottes et de décibels, un certain manque de tact, une astuce pour faire se retourner les coachs et toujours des réactions trop mim’s des familles des candidats.