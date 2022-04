Le Cartographe : à quoi ressemble la France qui vote Emmanuel Macron ?

Tous les jeudis, Jules Grandin nous aide à y voir plus clair dans l’actualité grâce à ses cartes. Cette semaine, pour une spéciale « Macronisme », il nous explique à quoi ressemble la France qui vote Emmanuel Macron, détaille le taux d’abstention du premier tour et nous partage des cartes improbables, comme celles des villages n’ayant accordé aucune voix à l’extrême droite ou ceux ayant placé Jean-Luc Mélenchon en tête – façon régime soviétique – avec plus de 91% des voix.