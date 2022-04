Le Cartographe : ce que les lieux cités dans les débats de l’entre-deux tours disent de nous

Tous les jeudis, notre Cartographe Jules Grandin nous aide à y voir plus clair dans l’actualité grâce à ses cartes. Cette semaine, il a suivi les 2h50 du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et il en a tiré une carte des lieux évoqués par les candidats. Sans surprise, la France, mentionnée plus de 180 fois, arrive en tête suivie de l’Europe, l’Ukraine et la Russie, puis l’Allemagne, la Chine et les États-Unis.