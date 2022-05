Le Cartographe - Chocolatine, pichet, croûton : ces mots qui divisent la France

La France est riche de sa diversité de territoires et de… langues. En France, personne ne parle tout à fait pareil que son voisin. Du nord au sud, on a parfois des mots différents pour décrire un même objet. On n’a pas tous les mêmes expressions, ni les mêmes accents. Certains disent « pain au chocolat » quand d’autres disent « chocolatine ». Certains disent « un sac » quand d’autres disent « une poche ». Cette variation du langage selon l’endroit où l’on se trouve porte un nom : le régionalisme. Et il dessine une géographie aussi cachée qu’originale de notre pays. La preuve avec notre cartographe, Jules Grandin.