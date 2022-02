Le Cartographe : comment les candidats essaient de gommer leur image parisienne

Tous les jeudis, Jules Grandin nous aide à y voir plus clair dans cette campagne présidentielle grâce à sa science des cartes. Cette semaine, il s’intéresse à la stratégie des candidats à l’Élysée pour gommer leur image trop « parisienne ». Dans les jours qui viennent, on va les voir jouer à fond la carte de la ruralité pour prouver à tous qu’ils ne sont pas que ces hommes et ces femmes en costume ou en tailleur qui ne connaisse de la France que sa capitale. Concrètement, à quoi ressemblent leurs efforts pour paraître plus « ruraux » ? Jules Grandin a cartographié les handicaps géographiques des uns et des autres.