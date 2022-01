Le Cartographe : la présidentielle si c’était une course de bateaux

Tous les jeudis, on décrypte l’élection présidentielle grâce aux cartes et aux infographies de Jules Grandin des Echos. À J-73 du premier tour de l’élection présidentielle, les candidats se multiplient sur la ligne de départ. Pour essayer d’y voir plus clair, Jules Grandin a transformé l’élection en courses de bateaux.