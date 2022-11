Le Cartographe : le casting 5 étoiles de “Fumer fait tousser” revisité en carte

Jules Grandin s’est amusé à cartographier le casting en or du nouveau film de Quentin Dupieux “Fumer fait tousser”. Gilles Lellouche, Anaïs Demoustiers, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra et Jean-Pascal Zadi partagent plusieurs points communs géographiques : ils ont tous les cinq fait leurs études à Paris avant de se lancer dans le cinéma. Ils sont tous nés en Ile-de-France, exceptée Anaïs Demoustiers qui a grandi à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. En parcourant leur filmographie, Jules Grandin s’est rendu compte qu’ils avaient une autre ville en commun : Marseille. Gilles Lellouche y était pour “Bac Nord” et “La French”, Anaïs Demoustiers y a tourné avec Robert Guédiguian, Jean-Pascal Zadi y était pour “Taxi 5” et Vincent Lacoste pour “De nos frères blessés”. Leur métier les a amenés à beaucoup voyager à travers le monde. Gilles Lellouche est le plus grand “globe-trotter” du casting puisqu’il a été en Russie, au Canada, aux Etats-Unis et même en Chine pour le prochain “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu”. Et Jules Grandin a confectionné un jeu interactif pour les invités de Quotidien : Gilles Lellouche, Anaïs Demoustiers, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra et Jean-Pascal Zadi ont joué à ce carto-quizz. Le principe est de deviner un pays en rapport avec l’un des invités à partir d’objets ou de formes.