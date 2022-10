Le Cartographe : gigantesque et (trop) longtemps oublié Brésil

Les Européens ont mis des siècles avant de représenter le Brésil dans leurs cartes du monde. Un “oubli” qui s’explique par une découverte tardive du continent américain. Il a fallu attendre la colonisation en masse du Nouveau-Continent par notamment les Portugais, Espagnols et Français. Mais le Brésil était surtout cartographié avec ses côtes, l’intérieur du territoire est longtemps resté mystérieux pour les Européens jusqu’au XIXème siècle. Il faudra attendre la proclamation de l’indépendance par l’empereur Pierre Ier en 1846. C’est la première fois que la surface du pays est réellement calculée et elle est estimée à plus de 8 millions de km2. Depuis le début de la campagne présidentielle, Jair Bolsonaro ne cesse de rattacher à son image à celle du premier empereur brésilien. Le Brésil est le 5e plus grand pays au monde avec plus de 8 millions de km2, soit deux fois la superficie de l’Union européenne et vit depuis début octobre une campagne présidentielle sous tension. Lula et Jair Bolsonaro sont au coude à coude. Mais avec cette élection c’est un peu le sort de la planète qui est en jeu. Surnommé “le poumon de la planète” avec ses 5,500 millions km2, la forêt amazonienne est continuellement victime de la déforestation. Ce phénomène s’est accéléré sous la présidence de Jair Bolsonaro alors que Lula se pose en défenseur de l’Amazonie. Très soutenu dans les territoires très grands mais peu peuplés, Lula, figure de la gauche brésilienne, serait favori pour gagner la présidentielle. Mais la majorité de la population se situe largement sur les côtes.