Le Cartographe : les origines multiculturelles du Père Noël

Avec les fêtes de Noël qui approchent, Jules Grandin a voulu en savoir plus sur les origines du Père Noël. L’histoire remonte à l’Antiquité dans le sud de la Turquie actuelle avec un évêque Nicolas de Myre, surnommé “Saint-Nicolas”. Considéré comme le protecteur des enfants, l’histoire raconte que Saint-Nicolas se déplaçait de maisons en maisons pour apporter des cadeaux aux enfants sages. Sa légende s’est exportée en Europe puis en Europe du Nord, notamment aux Pays-Bas où il est surnommé “Sinter Klass”. Puis des siècles plus tard, les immigrés hollandais ont quitté Amsterdam pour les Etats-Unis. Avec eux, ils ont apporté cette fête et son personnage qui par déformation deviendra “Santa Claus”, soit le nom américain du Père Noël. Le personnage du Père Noël est le fruit d’influences diverses à travers le monde. Ainsi, une question persiste : où habite-t-il ? Tous les pays ne s’accordent pas la question. Pour les Danois, l’atelier du Père Noël se situe au Groenland, pour les Finlandais, il est en Laponie, les Canadiens affirment qu’il se situe dans leur Grand Nord et pour les Etats-Unis, il est au pôle Nord. Ils lui ont même créé une résidence “officielle” dans la ville de North Pole en Alaska.