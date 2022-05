Le Cartographe : l’Europe vue par l’Eurovision

Quand on parle de l’Eurovision, on pense à un grand concours de chanson de… l’Europe. Logique, vu son nom. En réalité, l’Eurovision a une façon toute particulière de délimiter l’Europe. Elle englobe par exemple le Maroc, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et même l’Australie. L’Eurovision, en fait, c’est une multitude de pays qui n’ont parfois rien à voir avec l’Europe. C’est aussi des participants qui changent d’année en année : certains arrivent, d’autres repartent. Et dans tout ça, c’est donc une vision du monde qui s’exprime.