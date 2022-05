Le Cartographe : l’évolution du changement climatique vue par les cartes météo

L’Inde et le Pakistan ont enregistré des températures records, difficilement vivables, ces dernières semaines. Dans certaines régions, le thermomètre a dépassé le cap des 50°C. Notre Cartographe, Jules Grandin, a voulu se pencher sur l’évolution du climat au cours des 150 dernières années et pour ça, rien de tel que de se concentrer sur les cartes météo. Le data-journaliste du Parisien, Victor Alexandre, s’est rendu compte que le présentateur de la météo cachait toujours les mêmes parties de la carte de France avec son corps. En analysant plusieurs vidéos, il a pu établir une liste de villes qui ont le plus de chances de… ne jamais apparaître.