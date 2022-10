Le Cartographe : l’Iran, pays au centre du monde ballotté par l’Histoire

Depuis deux semaines, l’Iran est au cœur de l’actualité. Pourtant, l’Iran fait partie des pays que les gens ont souvent du mal à situer et à connaître. L’Iran, c’est trois fois la superficie de la France, 18ème au classement des pays du monde selon leur surface. Pays très montagneux, il se situe entre l’Irak, le Turkménistan, le Pakistan et l’Azerbaïdjan. L’Iran, c’est aussi un pays tampon entre l’Occident et l’Orient, ce qui a fait de lui un pays très « américanisé » jusqu’en 1979 lorsque l’Ayatollah Khomeini a pris le pouvoir en imposant une loi religieuse très stricte. Et ça, juste pour son époque récente : dans son histoire, l’Iran a connu une multitude de gouvernements et autant de bascules du progressisme au conservatisme et inversement.