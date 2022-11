Le Cartographe : il n’aura fallu que 11 ans pour passer de 7 à 8 milliards d’habitants sur Terre

C’est officiel, nous sommes désormais 8 milliards d’êtres humains sur Terre. Soit 8 milliards d’êtres humains à nourrir, à transporter, à loger. Jules Grandin revient sur la croissance de la population mondiale depuis la préhistoire. La population n’augmente pas de manière régulière mais plutôt de manière soudaine et rapide. Pendant des milliers d’années, la population demeure en-dessous du milliard d’habitants. Le cap est franchi en 1800. Puis le deuxième milliard est atteint plus d’un siècle plus tard. Mais il ne faudra seulement que 14 ans pour passer de 3 à 4 milliards et juste 11 ans pour passer de 7 à 8 milliards d’habitants. Le planisphère de l’américain Ken Myers créé en 2013 démontre que la répartition de la population mondiale n’est pas du tout uniforme. En effet, sur cette carte on constate qu’il y a plus d’habitants en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est que sur les continents américain, européen et africain. L’Inde et la Chine pèsent à eux deux plus d’un tiers de la population mondiale. Si on imaginait la Terre comme un village de 100 personnes : 59 habiteraient en Asie dont 18 en Inde et 18 en Chine, 18 vivraient en Afrique, et seulement 9 personnes résideraient en Europe et 5 en Amérique du Nord. Sur les 5 pays les plus peuplés du monde, 4 sont asiatiques et représentent à eux seuls plus de 40% de la population mondiale.