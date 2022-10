Le Cartographe : qui sont les Français touchés par les pénuries d’essence ?

Tous les Français ne sont pas impactés de la même façon par la pénurie d’essence. Le Parisien a cartographié les territoires les plus touchés. Plus de 85% des Français utilisent leur voiture pour aller travailler, soit presque tout le monde. Mais ce sont essentiellement les zones rurales mais aussi littorales comme l’ouest de la France et les zones périurbaines qui semblent le plus impactées par cette pénurie. Contrairement aux habitants des grandes villes qui utilisent moins leur voiture. Par exemple, à Paris et dans les départements limitrophes, moins de 75% des actifs ont besoin de leur véhicule pour aller travailler.