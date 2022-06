Le Cartographe : surprise, le nouveau gouvernement est très, très Parisien

Tous les jeudis, Jules Grandin nous aide à y voir plus clair au milieu de l’actualité à l’aide de ses cartes. Cette semaine, il s’intéresse à notre nouveau gouvernement, parce que oui, on peut tout cartographier, même les ministres. Pour en apprendre plus sur nos nouveaux ministres, il a d’abord commencé par cartographier leur lieu de naissance et la ville où ils ont fait leurs études. De quoi remarquer une certaine centralisation à la française.