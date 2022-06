Le Cartographe : un compromis de la Macronie avec les autres groupes parlementaires est-il véritablement possible ?

Tous les jeudis, Jules Grandin nous aide à y voir plus clair dans l’actualité grâce à ses cartes. Quatre jours après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron a appelé à un compromis du clan présidentiel avec d’autres groupes parlementaires. Cette semaine, grâce à ses cartes, notre cartographe nous explique quelles sont ses marges de manœuvre pour espérer obtenir une majorité absolue. L’Assemblée nationale se targue de s’ouvrir à la diversité. En réalité, seulement 37 % de ses sièges sont occupés par des femmes, tandis que l’âge moyen des députés est juste au-dessus de 48 ans. Cadres, retraités, agriculteurs, policiers, ouvriers et même étudiants : leurs professions, elles, sont plus variées comme nous le montre, ce jeudi 23 juin, Jules Grandin.