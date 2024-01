Le centre du monde devant le Carrefour Market de Tinqueux grâce à la neige

Yann Barthes En savoir plus sur

Pour son fait du jour ce jeudi, Yann Barthès revient sur la vague de froid à laquelle fait face la France actuellement et surtout sur la neige qui recouvre le pays. Et comme à chaque fois, le pays ne semble pas particulièrement préparé. On est même à deux doigts de déclencher l’état de catastrophe naturelle. Pendant ce temps-là, les chaînes d’info meublent de longues heures d’actualité avec ce sujet. Coup de chapeau à BFM TV qui a la capacité de transformer un évènement microscopique en évènement national. Et ce en plaçant astucieusement une caméra dans l’axe d’une plaque de verglas près de Reims. L’occasion de suivre une voiture rouge en train de patiner.