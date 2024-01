Le clan Delon continue de se déchirer

Julien Bellver En savoir plus sur

La guerre intra-familiale secoue chaque jour un peu plus le clan Delon. Tous les coups semblent désormais permis alors qu’il ne se passe pas un seul jour sans qu’un nouveau rebondissement ne vienne alimenter les médias. Dernier fait en date, le plus jeune des fils de l’acteur, Alain-Fabien Delon, a porté plainte contre sa sœur Anouchka, accusé de manipuler son père. Dans les colonnes de Paris Match, il raconte son quotidien aux côtés de son père et donne des nouvelles de son état de santé. L’ancienne dame de compagnie d’Alain Delon accuse elle les enfants. Sur les plateaux télé, tout le monde semble surjouer l’indignation.