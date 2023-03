Le Club de la presse : les journalistes Anne Rosencher et Adrien Gindre décryptent l’actualité politique de la semaine

La semaine a été marquée par les mobilisations et les grèves en France. Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction du journal L’Express, et Adrien Gindre, rédacteur en chef du service politique de TF1-LCI, reviennent pour Quotidien sur ces derniers jours entre bras de fer et bras d’honneur. Qui va finir par gagner entre le gouvernement et les grévistes ? Le texte de la réforme des retraites va-t-il être voté ? L’exécutif a-t-il peur des lycéens et des étudiants ? Que pensent-ils de l’état d’esprit d’Emmanuel Macron ? Les journalistes Anne Rosencher et Adrien Gindre y répondent, ce soir, sur le plateau de Quotidien.