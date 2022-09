Le CNR un peu trop à huis clos d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a lancé son grand « Conseil national de la Refondation » la semaine dernière. Un lancement plus que timide puisqu’aucun des grands partis, ni aucune des personnalités politiques de premier plan – ou presque – n’ont souhaité y participer. Ni le président du Sénat Gérard Larcher, ni le Rassemblement national, ni Les Républicains, ni La France insoumise, ni le Parti socialiste, ni Europe Ecologie les Verts, ni le Parti communiste, ni la CGT, ni Force ouvrière, ni Solidaires, ni la FSU, la CFE CFC. Forcément, ça ne faisait pas grand monde et pour ce qui est de l’enthousiasme, on repassera.