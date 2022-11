Le collectif écologiste Dernière Rénovation flambe des factures devant Bercy

À l'occasion de la journée contre la précarité énergétique, des militants de Dernière Rénovation, d’Alternatiba Paris, de l’Alliance Citoyenne Aubervilliers et des Amis de la Terre France ont bloqué dès le matin du jeudi 24 novembre l'accès au ministère de l'Economie et des Finances. Pour dénoncer la flambée des prix de l’énergie, les militants ont brûlé des factures devant le ministère. Leur revendication est la même depuis des mois : demander plus d’argent pour rénover les passoires thermiques. Selon le collectif, la France compterait plus de cinq millions de passoires thermiques sur son territoire. Paul Moisson était sur place.