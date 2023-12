Le commerce mondial bloqué par les Houtis, rebelles du Yémen

En écho au conflit israélo-palestinien, les Houtis, des rebelles du Yémen harcèlent les navires commerciaux qui naviguent en Mer Rouge, depuis le 7 octobre dernier. L’objectif de ces rebelles, soutenus par l’Iran est tout simplement de prendre en otage le commerce international. Les images de propagande diffusées par le groupe armé ont fait le tour du monde, jusqu’à pousser les armateurs à suspendre leurs activités au cœur de cette zone suite à la multiplication d’attaques. Problème, 12% du trafic maritime mondial passe ici, et les répercussions économiques pourraient être conséquentes. Pendant ce temps-là, les Etats-Unis ont rassemblé leurs partenaires et notamment la France, le Royaume-Uni, ou l’Espagne, afin de faire face aux Houtis, qui officient via des drones chargés d’explosifs. Mais comment s’y prendre ?