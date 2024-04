Le Congrès américain vote en faveur d'une nouvelle aide militaire et économique pour l'Ukraine

Un vote historique au Capitole ! Après de longues et laborieuses tractations, la Chambre américaine des représentants a voté samedi en faveur d’un énorme plan d’aide à l’Ukraine, Israël et Taïwan, soutenu par des élus des deux bords. Pour la presse américaine, l’adoption de ces mesures représente un revers pour Trump et ses soutiens au sein du Parti républicain.

