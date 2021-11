Le conseil lecture de la Brigade : "American Predator" de Maureen Callahan

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous dévoile son conseil lecture pour le week-end. Cette semaine, elle jette son dévolu sur « American Predator », de Maureen Callahan. Un livre qui devrait vous faire faire des cauchemars ou, en tout cas, vous tenir en haleine. Surtout si vous avez adoré le film « Seven » ou si votre truc c’est de regarder les documentaires Netflix sur des tueurs en série. Parce que « American Predator » raconte l’histoire d’un vrai tueur en série, accusé d’avoir tué au moins onze personnes entre la fin des années 1990 et son arrestation, quinze ans plus tard. Le récit de son parcours morbide, on le doit à Maureen Callahan donc, journaliste américaine qui a enquêté pendant des années sur cet homme qui a réussi à perturber les plus grands agents du FBI. D’ailleurs, Maureen Callahan commence son récit comme ça : « L’homme dont il est question dans ce livre a chamboulé les convictions des agents du FBI eux-mêmes. C’était un monstre d’un nouveau genre. Un monstre qu’on soupçonne d’être responsable de la plus grande série de disparitions et de meurtres non élucidées de l’histoire américaine. Pourtant, vous n’avez sûrement jamais entendu parler de lui ». Voilà qui pose les bases.