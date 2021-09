Le conseil lecture de la Brigade : "Feu" de Maria Pourchet, l’art de la punchline

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne son conseil lecture pour le week-end. Parmi les 521 livres de la rentrée littéraire, elle a choisi « Feu », de Maria Pourchet. Un livre sur une quarantenaire paumée et d’un autre quarantenaire encore plus paumé qui vont vivre une histoire d’amour très intense. Le tout servi par un ton mordant et un talent de la punchline que seule Maria Pourchet maîtrise.