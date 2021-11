Le conseil lecture de la Brigade : "Grande couronne", de Salomé Kiner

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous partage son conseil lecture pour le week-end. Cette semaine, elle jette son dévolu sur « Grande couronne », le premier roman de Salomé Kiner. Plus qu’un roman, c’est une véritable capsule temporelle pour ceux qui ont vécu leur adolescence à l’époque des jeans à strass, des dreadlocks blondes, ceux qui écoutaient en boucle les singles d’Ophélie Winter et qui passaient leur samedi soir devant la télé à regarder Buffy dans « La Trilogie du samedi ». Ceux qui ont grandi dans les années 1990 et qui dépensait leur argent de poche, versé en « francs ». « Grande couronne » de Salomé Kiner raconte l’histoire d’une ado qui grandit en banlieue à cette époque. Une gamine coincée dans une vie étriquée et pas rose du tout, qui donnerait tout pour avoir les mêmes vêtements de marque que ses copines de classe. Une ado qui, quand elle traîne à la gare et voit passer un train, se dit que c’est « encore un train qui ne [l’]emporte pas loin d’ici ». Autant sa vie est complètement glauque, autant le roman lui ne l’est pas : Salomé Kiner y plonge dans la tête d’une ado de 13 ans, qui découvre la sexualité, a un avis tranché sur ses parents ou l’avenir, mais elle y ajoute des mots d’adultes et une réflexion qui nous ramène directement à ces sensations, très vraies, qui vont avec l’adolescence.