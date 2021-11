Le conseil lecture de la Brigade : "Histoires de couples" de TC Boyle

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous partage son conseil lecture pour le week-end. Cette semaine, elle nous encourage à lire « Histoires de couple », le dernier livre de l’écrivain américain TC Boyle. La meilleure façon de le résumer, c’est sans doute de dire que ce roman, c’est un peu comme si la série Black Mirror avait imaginé le couple du futur. À travers sept nouvelles, TC Boyle imagine des couples confrontés à des situations futuristes, souvent barrées, mais toujours plausibles. On y découvre par exemple un homme qui passe son temps à revivre ses anciennes relations grâce à une espèce de machine qui lui permet de revivre des souvenirs. Ou encore un futur dans lequel il est possible de concevoir génétiquement à peu près tout ce qu’on veut et où, forcément, on l’a fait. TC Boyle invente donc des corbeaux-perroquets qui passent leur temps à insulter tout le monde, des chats-chiens pour ne plus avoir à choisir et même des enfants créés sur-mesure. Au milieu de ses idées futuristes, TC Boyle joue aussi le rôle du thérapeute de couple avec une grande précision. Il crée des couples crédibles, dont on peut imaginer les histoires, envisager leur avenir une fois que la nouvelle qui les concerne est terminée. Ambre Chalumeau nous explique tout dans sa Brigade.