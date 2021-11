Le conseil lecture de la Brigade : "La ville de vapeur" de Carlos Ruiz Zafón

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous partage sa recommandation lecture pour le week-end. Cette semaine, elle nous parle de « La ville de vapeur », un recueil posthume de nouvelles signées de l’auteur espagnol Carlos Ruiz Zafón. Mastodonte de la scène littéraire espagnole, Carlos Ruiz Zafón est aussi l’un des plus gros vendeurs de livre d’Europe. Mort en 2020, il avait laissé pour consigne de publier un dernier ouvrage, un recueil de quelques-unes de ses nouvelles. Ce recueil, c’est donc « La ville de vapeur ». Onze nouvelles qui font la part belle aux thèmes de prédilection de l’auteur : des manuscrits maudits, des écrivains fous, son obsession pour le passé, les secrets, les enquêtes, le tout servi par un certain penchant pour le fantastique et un peu de frisson.