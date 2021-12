Le conseil lecture de la Brigade : "Le mont analogue" de René Daumal, le roman qui change des vies

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous partage son conseil lecture pour le week-end. Cette semaine, elle nous conseille « Le mont analogue », de René Daumal. Ouvrage qui se trouve être le livre de chevet de Patti Smith ET de François Mitterrand. De quoi intriguer. « Le mont analogue » de René Daumal est considéré comme un chef d’œuvre par ses lecteurs, parmi lesquels des personnalités un peu connues : la chanteuse Patti Smith et Mitterrand donc, mais aussi Cartier Bresson, Dominique de Villepin, Jean-Louis Aubert ou Marilyn Manson. Sorti en 1952, « Le mont analogue » est un objet littéraire à la fois mythique et mystique avec une histoire très particulière. Ce livre a littéralement bouleversé la vie de ses lecteurs. Dans la version rééditée sortie récemment, on retrouve plein de témoignages de gens pour qui « Le mont analogue » a fait office de révélation. Dont celui de Patti Smith, qui raconte que « Ce livre vous trouve, il a été trouvé par d’autres avant vous et, un jour, vous le passerez à un autre ». Rien que ça. Pour comprendre pourquoi « Le mont analogue » est devenu un ouvrage aussi important, Ambre Chalumeau nous raconte sa genèse, son pitch et l’histoire de son auteur, René Daumal.