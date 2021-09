Le conseil lecture de la Brigade : « Les occasions manquées » de Lucy Fricke

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous partage son conseil lecture du week-end. Cette semaine, elle a jeté son dévolu sur « Les occasions manquées » de Lucy Fricke. Elle nous en parle dans sa Brigade. Lucy Fricke est allemande et son livre est, de l’avis d’un journaliste allemand, « le plus drôle » qu’il a jamais lu. À priori, ils ne se marrent pas des masses en Allemagne parce que « Les occasions manquées » a aussi son lot de moments vraiment tristes, mais c’est vrai qu’il regorge aussi d’humour très cynique. Il raconte l’histoire de deux quadras, amies de longue date, qui vivent à Berlin. Au fil du temps, les deux femmes se sont perdues de vue, l’une a voulu fonder une famille, l’autre a préféré continuer à faire la fête. Mais lorsque le père de l’une d’elles, gravement malade, lui annonce qu’il part en Suisse pour se faire euthanasier, les deux amies se retrouvent pour un road trip impensable à trois, les deux vieilles copines et le papy. « Les occasions manquées » traite aussi bien de l’amitié de longue date, celle qui persiste même quand elle s’effrite, que du rapport à ses parents, au pardon et à la mort : est-ce qu’on se quitte après s’être dit ses quatre vérités ou est-ce qu’on décide de mettre les choses une dernière fois sous le tapis pour se quitter sur un bon moment ? On en parle avec Ambre Chalumeau.