Le conseil lecture de la Brigade : "Les suicidés du bout du monde" de Leila Guerriero

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous partage son coup de cœur lecture pour le week-end. Cette semaine, elle nous conseille « Les suicidés du bout du monde » de Leila Guerriero. Publié en 2005 en Argentine, sa traduction française vient enfin d’arriver jusqu’à nous. L’occasion donc de découvrir ce récit-enquête signé de la journaliste Leila Guerriero que l’on retrouve au programme des écoles de journalisme d’Amérique du Sud. « Les suicidés du bout du monde », c’est le récit de l’enquête menée par la journaliste dans la ville de Las Heras, en Patagonie, où une douzaine de jeunes se sont suicidés sans raison apparente en l’espace de deux ans, à la fin des années 1990. À l’époque, cette mystérieuse vague de suicides nourrit les spéculations les plus folles : on pense que la ville est frappée par une malédiction, à une intervention de la magie noire, à une secte, à des fantômes et même à un empoisonnement par l’air. Interpellée par cette histoire, Leila Guerriero va alors séjourner dans la ville de Las Heras à plusieurs reprises pendant quatre ans. Elle y fait la rencontre de personnages improbables, interroge le prêtre de la ville, la tenancière du bordel du coin, le patron du bar et même un DJ ou le patron du salon de coiffure. Résultat : une enquête haletante et prenante, servie par un ton narratif quatre étoiles.