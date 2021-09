Le conseil lecture de la Brigade : "Ne t’arrête pas de courir" de Mathieu Palain

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne son conseil lecture du week-end. Cette semaine, elle a jeté son dévolu sur « Ne t’arrête pas de courir » de Mathieu Palain. Elle nous en parle dans sa Brigade. Pour son deuxième roman, Mathieu Palain a décidé de raconter l’histoire vraie de Toumamy Coulibaly, un athlète français, champion de France du 400 mètres, emprisonné à plusieurs reprises pour vols et cambriolages. Si Mathieu Palain a voulu raconter son histoire, c’est d’abord parce qu’ils ont presque le même âge, qu’ils ont grandi quasiment côte à côte en banlieue parisienne et qu’un jour, au détour d’une brève sur l’incarcération de Toumamy Coulibaly dans le journal, il tique sur cette phrase : « C’est l’histoire d’un athlète qui a choisi de gâcher son talent et sa vie ». Comme si on choisissait vraiment de gâcher sa vie. Mathieu Palain décide donc d’écrire à Toumamy Coulibaly en prison, qui accepte de le rencontrer. Les deux hommes vont se voir une dizaine de fois au parloir et ce sont ces rencontres que Mathieu Palain retranscris dans « Ne t’arrête pas de courir ». Il s’intéresse à cette histoire vraie, celle d’une double vie, celle d’un champion d’athlétisme le jour et d’un cambrioleur la nuit.