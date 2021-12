Le conseil lecture de la Brigade : "Vous les autres", de Mathieu Lindon, plaidoyer anti-cons

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous partage son coup de cœur lecture pour le week-end. Cette semaine, elle jette son dévolu sur « Vous les autres », le dernier livre de Mathieu Lindon. Journaliste, écrivain, fils du grand éditeur fondateur des éditions de Minuit Jérôme Lindon, Mathieu Lindon est un ancien ami proche de Michel Foucault et Hervé Guibert, à qui il a consacré plusieurs ouvrages. Cette année, l’auteur de « Ce qu’aimer veut dire » a remisé l’amour très, très loin dans sa bibliothèque. Avec « Vous les autres », il publie rien de moins que 144 pages de rage pure. 144 pages dans lesquelles l’écrivain râle, critique, démonte tout et s’en prend aux cons. Parce que c’est ça, en fait, « Vous les autres », une déclaration aux cons. Mathieu Lindon revient sur l’Histoire des cons, avec un grand « h », depuis Jésus qu’il cite : « pardonnez leur ils ne savent pas ce qu’ils font » et remonte le fil des cons, de leurs identités plurielles. Parce que des cons, il y en partout, de toutes sortes, Mathieu Lindon propose même sa propre classification périodique des cons : le « con de proximité » ou le « con cruel », le « con qui pollue ». Si bien qu’à la fin, on se demande si on n’est pas nous-même, un peu con.