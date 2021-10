Le conseil lecture de la Brigade : "Wonder Landes", d’Alexandre Labruffe

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne son conseil lecture du week-end. Cette semaine, elle recommande « Wonder Landes » d’Alexandre Labruffe. D’abord parce que le jeu de mot du titre est super et ensuite parce que le contenu du livre l’est tout autant. « Wonder Landes » est le troisième livre d’Alexandre Labruffe, mais le plus personnel puisqu’il s’inspire de la vraie vie de l’auteur. Il y raconte comment sa vie a basculé le jour où il a appris que son frère était emprisonné pour escroqueries, qu’il était criblé de dettes et accusé des pires crimes.