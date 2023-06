Espagne : le coup de poker de Pedro Sanchez après les résultats décevants de son parti aux élections locales

Le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez est l’un des derniers gouvernements de gauche en Europe. Ce dimanche 28 mai, les élections locales ont été une débâcle majeure pour le parti socialiste espagnol. Le parti d’extrême-droite Vox est sorti grand gagnant de ces élections. Pedro Sanchez a réagi rapidement aux résultats décevants de son parti en dissolvant le Parlement et en convoquant des élections anticipées. En Espagne, on évoque plus un coup tactique complexe qu’une vraie volonté démocratique. Ainsi, Pedro Sanchez s’impose comme le maître des horloges et il force son adversaire, Le Parti Populaire de droite, grand favori, à une campagne précipitée. Il souhaite faire de ces élections un référendum pour ou contre l’extrême-droite.