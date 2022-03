Le coup de gueule de Jean Lassalle : pourquoi est-il absent de "La France face à la guerre" sur TF1 ?

Jean Lassalle ne fait pas partie des 9 candidats présents pour la grande soirée « La France face à la guerre » organisée par TF1. Sur le plateau de CNEWS, le candidat n’a pas caché son mécontentement. Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud ne seront pas non plus présents. En réalité, la présence ou l’absence des candidats s’expliquent. A l’ouverture du sommet de Versailles, Emmanuel Macron s’est dit « inquiet » et « pessimiste » face aux journalistes français. Quelques minutes plus tard pourtant, il s’est dit « optimiste » face à la presse anglaise. En réalité, le président a bien dit la même chose. Dans sa version anglaise, il se disait en fait « de nature optimiste ».