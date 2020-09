En savoir plus sur Yann Barthes

La juge à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, est décédée ce week-end à l'âge de 87 ans. Icone de la gauche et de la lutte pour l'égalite entre les femmes et les hommes et pour les minorités, elle a marqué l'Histoire des États-Unis. Suite à son décès, la démocrate Elisabeth Warren a tenu a rappeler que le "dernier souhait" de RBG "était que son remplaçant ne soit pas nommé avant l'investiture" de novembre.