Le « coup de semonce » de François Bayrou

C’est le sujet qui tournait en boucle ce matin sur les chaînes d’information. Le refus de François Bayrou d’intégrer le gouvernement de Gabriel Attal. Yann Barthès revient avec humour sur ce « tremblement de terre » provoqué par l’actuel maire de Pau autour du remaniement alors que le nom de ce dernier ne semblait plus vraiment faire l’actualité. Et ce plus de 30 ans après ces premiers pas au sein d’un gouvernement. Entre « coup de tonnerre », « coup de semonce » et zizanie, les observateurs ont su rester sobres ou presque. Une crise d’égo pour le président du MoDem qui n’a pas eu les pleins pouvoirs qu’il souhaitait ? Le principal intéressé était au micro de France Info ce jeudi matin et a répondu « non » à tout, sauf à une question sur 2027.

En savoir plus sur Yann Barthes