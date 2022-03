Le coup d’éclat de la journaliste Marina Ovsiannikova était-il un fake piloté par le Kremlin ?

En début de semaine, l’acte de courage de la journaliste russe Marina Ovsiannikova, interrompant un direct de la télévision d’État avec une pancarte anti-guerre, a fait le tour du monde. Depuis quelques jours pourtant, le doute s’installe. En Ukraine, on doute de l’honnêteté de cette journaliste rebelle employée par une chaîne pro-Kremlin pendant des années. Dans le pays comme sur nos plateaux français, on s’interroge sur un possible coup-monté russe.