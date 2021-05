Le Covid-19 s’est-il échappé par erreur d’un laboratoire ?

D’où vient le Covid-19 ? Après plus d’un an de pandémie, la question n’a toujours pas trouvé de réponse. Beaucoup d’hypothèses ont été énoncées, mais aucune n’a encore pu être prouvée. L’une d’entre elles, en revanche, est régulièrement relancée : celle d’une possible fuite du virus depuis un laboratoire.