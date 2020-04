Le cri de colère de la Seine-Saint-Denis, durement touchée par le Covid-19

En savoir plus sur Yann Barthes

La Seine-Saint-Denis est l’un des départements français les plus touchés par le coronavirus depuis le début de l’épidémie. C’est aussi l’un des départements les plus pauvres et les plus peuplés de France. Dans le département, les hôpitaux sont saturés et la situation est rapidement devenue critique. Depuis le début de la crise, les habitants du 93 sont pointés du doigt. Certains d’entre eux ont souhaité prendre la parole au micro de Paul Larrouturou.