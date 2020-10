En savoir plus sur Yann Barthes

Le grand chef cuisiner Taku Sekiné s’est donné la mort dans la nuit de lundi à mardi, à l’âge de 39 ans. Propriétaire de deux restaurants à Paris, il était considéré comme l’un des meilleurs chefs de sa génération. Accusé d’agressions sexuelles, il souffrait d’une grande dépression depuis plus d’un an. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch.