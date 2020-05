En savoir plus sur Yann Barthes

Parce que lundi 11 mai, on pourra reprendre une vie à peu près normale. Parce qu’on a un peu oublié comment c’était. Et parce qu’on a tous des idées en tête sur ce qu’on fera le moment venu, on a voulu connaître les attentes de ceux qu’on aime recevoir dans l’émission. Ce soir - et c’est un événement - Florence Foresti nous offre sa playlist spécial dé-confinement.