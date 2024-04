Le débat autour de la légalisation du cannabis en France est-il relancé ?

La légalisation du cannabis en Allemagne a relancé les débats dans l’hexagone. En France, le marché est estimé à cinq milliards d’euros par an alors que l’on compte 5 millions de consommateurs quotidiens. Le débat d’une légalisation est-il alors vraiment relancé ? Si on entrouvre la porte sur les plateaux de télévision, le gouvernement n’a jamais été aussi ferme sur la question. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont serré les boulons depuis plusieurs semaines avec la fameuse opération « Place nette XXL ». La France chasse plus que jamais les trafiquants aux quatre coins du pays. Cependant le point de vue présidentiel a tout de même beaucoup évolué sur la question ces dernières années. Mais désormais la nouvelle doctrine présidentielle est de démanteler les trafics et frapper les consommateurs au porte-monnaie avec des amendes. Pendant ce temps-là en Allemagne, la légalisation du cannabis a été célébrée comme une victoire en Coupe du Monde. Cependant la loi est plus complexe qu’elle n'y paraît.

