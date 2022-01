Le débat des jeunes qui ne parlent pas comme des jeunes

Mercredi soir, LCI donnait la parole aux « jeunes ». Plutôt que de recevoir les candidats à l’élection présidentielle, la chaîne a décidé de donner la parole à leurs jeunes collaborateurs. On avait donc un mini-Zemmour, une mini-Jadot, un mini-Roussel, un mini-Pécresse, une mini-Hidalgo, un mini-Le Pen, un mini-Macron et une mini-Mélenchon. Et ils ont été bons, parfois même plus que les candidats qu’ils étaient venus représenter. Même si on a quand même bien senti leur « media training » dans leur vocabulaire.